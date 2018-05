Picchia la madre per un'inesistente eredità e finge di dormire quando arrivano i Carabinieri

I Carabinieri di Ercolano hanno arrestato un uomo di 38 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I militari sono intervenuti in casa dell'uomo dove la madre, una 60enne del posto, aveva subìto l’ennesima aggressione. Stavolta il motivo era stata l’iniqua spartizione di un’eredità che nemmeno esisterebbe. Strattonata e picchiata, l’unica via d’uscita che la vittima ha potuto percorrere è stata la telefonata al 112 che ha fatto intervenire in casa sua i Carabinieri della tenenza di Ercolano.

Lì i militari hanno arrestato il figlio, benché avesse tentato di dissimulare l’accaduto facendosi trovare a letto fingendo di dormire. Il 38enne dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Dopo le formalità è stato tradotto in carcere.