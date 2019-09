Picchiava da anni la madre 79enne: 52enne in manette

I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio sono intervenuti e hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne di San Giorgio a Cremano, già noto alle forze dell'ordine, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo aveva aggredito la madre convivente di 79 anni per futili motivi.

L'aggressione ai carabinieri

Alla vista dei carabinieri intervenuti, ha reagito aggredendo anche loro. Bloccato, il 52enne è stato portato nel carcere di Poggioreale. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’anziana era già stata vittima di altre aggressioni mai denunciate. Trasportata in ospedale, le sono stati prescritti tre giorni di prognosi.