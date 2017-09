Botte alla madre e alla compagna: 30enne violento arrestato

I carabinieri della tenenza di Marano di Napoli hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e per violenza e resistenza a pubblico ufficiale un ucraino 30enne già noto alle forze dell'ordine residente a Marano.

L’uomo è stato bloccato dopo breve colluttazione all’interno della sua abitazione, dove era stato sorpreso mentre aggrediva per futili motivi la madre 66enne e la compagna 28enne.

Si è così scoperto che l’uomo, consumatore di alcool e droga, assumeva comportamenti simili da circa un anno. Ora è nel carcere di Poggioreale.