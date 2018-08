Picchia l'anziana madre con calci e pugni: arrestato 42enne

I Carabinieri sono intervenuti d’urgenza in via San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel Centro Storico di Napoli, per una segnalata presunta aggressione a una donna anziana.

Giunti sul posto i militari della pattuglia mobile di zona della Compagnia Centro e colleghi del Reggimento Campania, hanno bloccato e tratto in arresto un 32enne del luogo incensurato e in cura per disturbi mentali, che si era reso responsabile di lesioni personali volontarie e di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre 75enne.

La donna, trovata riversa sul pavimento del salone, è stata fatta soccorrere da personale del 118 che l’ha trasportata in ospedale.

I medici dell’Ospedale “Cardarelli” le hanno diagnosticato e prestato le prime cure per “traumi contusivi al volto con frattura al seno mascellare sinistro e contusioni multiple su tutto il corpo”, giudicati guaribili in 30 giorni.

Nel corso di approfondimenti è emerso che il 32enne, convivente con la madre in una situazione di precarie condizioni igienico sanitarie, da circa un anno aveva cominciato a maltrattare la madre e che i maltrattamenti, un crescendo di frequenza e gravità, erano culminati nell’aggressione grave a calci e pugni.

Dopo le formalità di rito il 32enne è stato tradotto nella Casa Circondariale di Poggioreale.