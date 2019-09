Chiede alla madre i soldi della droga picchiandola con calci e pugni: arrestato

Ieri l’ennesima sfuriata nei confronti della madre, picchiata a calci e pugni, per aver rifiutato di dargli i soldi per l'ennesima volta. La donna è finalmente riuscita a chiamare il 112 in un momento in cui il figlio non la vedeva, salvandosi.

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno bloccato il 30enne proprio mentre danneggiava l’abitazione. Lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione, poi lo hanno condotto in caserma. La vittima ha fatto ricorso alle cure nell’ospedale di Boscotrecase dove è stata soccorsa per le contusioni riportate al torace e sulle braccia: ne avrà per circa una settimana.

Il 30enne è stato arrestato.