Estorce soldi alla madre: arrestata 41enne del Vomero

Le urla nella casa hanno allarmato i vicini che hanno deciso di chiamare i carabinieri. Così i militari hanno scoperto che stava estorcendo soldi alla madre. È finita in manette una 41enne del Vomero accusata dai militari di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La donna stava provando a estorcere soldi alla madre probabilmente per comprare della droga.

I carabinieri sono arrivati sul posto proprio mentre le due donne stavano litigando e sono riusciti a evitare il peggio. La 74enne era stata presa a schiaffi e strattoni. I militari hanno chiamato i sanitari del 118 che sono intervenuti nell'appartamento per curare l'anziana che ha riportato lesioni guaribili in tre giorni. La 41enne è stata portata nel carcere di Pozzuoli.