Anziana madre terrorizzata scappa in strada: "Mio figlio mi maltratta"

Questa notte i carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale un 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - ha danneggiato la porta di ingresso e minacciato per l’ennesima volta la madre che terrorizzata si era allontanata dall’appartamento.



Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che – allertati dal 112 per schiamazzi notturni – hanno trovato l’anziana donna in strada soccorrendola.



Il 47enne avrebbe atteso l’arrivo dei militari sul pianerottolo "con aria di sfida", scrivono i carabinieri. Vano il tentativo di calmarlo: l'arrestato è in caserma in attesa di giudizio.

