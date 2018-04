"Datemi 500 euro per un orologio": i genitori rifiutano e il 24enne li picchia

Insisteva da una settimana con i genitori per avere 500 euro: gli servivano “per comprarsi un orologio” e non li chiedeva con modi ispirati al rispetto filiale. Il soggetto è un 24enne di Secondigliano già noto alle forze dell'ordine che ieri è arrivato a picchiare i genitori procurando loro lesioni guaribili in 5 giorni, questo pur di avere quei 500 euro. Non ci è riuscito però perché proprio i genitori si sono rifiutati di consegnargli i soldi visto che non credevano al motivo per cui li chiedeva.



Il rifiuto è costato loro l’aggressione ma durante la sfuriata del figlio non hanno esitato a comporre il 112, così poco dopo sono arrivati in quella casa i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che hanno bloccato il ragazzo dopo una colluttazione. Il 24enne è stato arrestato per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, resistenza a un pubblico ufficiale e dopo le formalità è stato tradotto in carcere.