Qualiano, trentenne picchia gli anziani genitori: voleva i soldi per la droga

Dopo indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Carabinieri della Stazione di Qualiano hanno dato esecuzione a un’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal GIP concordando con le risultanze investigative dell’Arma. Arresto e traduzione in carcere per un 34enne del luogo tossicodipendente e già noto alle forze dell'ordine ritenuto responsabile di estorsione ai danni dei genitori conviventi di 64 e 61 anni.

Il provvedimento è stato deciso dopo attività iniziata a seguito di denuncia dei suoi genitori il 29 novembre scorso, e dopo ennesimo episodio di violenza e minacce. Le indagini hanno consentito di accertare che l’uomo poneva in essere analoghi comportamenti da circa 7 anni, sempre per estorcere somme di denaro da usare per comprare droga. L’arrestato è stato tradotto a Poggioreale.