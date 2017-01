Picchia e rinchiude in casa gli anziani genitori: arrestato 42enne

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria–Mercato hanno arrestato un 42enne del Quartiere San Lorenzo, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. I poliziotti si sono recati presso l’abitazione del 42enne su segnalazione dei vicini in quanto allarmati per le urla provenienti dall’appartamento. Giunti presso l’abitazione i poliziotti hanno sentito le urla dell’anziano e disabile padre e sono intervenuti. Il 42enne è andato in escandescenza ma i poliziotti sono riusciti ad immobilizzarlo e a condurlo in Commissariato. La madre è stata invece accompagnata presso il pronto soccorso dell’Ospedale Loreto Mare dove è stata medicata per le ferite riportate e giudicata guaribile in 3 giorni. Successivamente è stato appurato che il 42enne aveva picchiato gli anziani genitori e li aveva chiusi in casa per impedirgli di chiedere aiuto. Allo stesso scopo aveva staccato la linea telefonica. Il 42enne, già noto per alcune precedenti denunce, è stato pertanto arrestato e subito condotto a Poggioreale.