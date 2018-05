Capodichino, urla e distruzione nell'appartamento: il 51enne picchiava selvaggiamente la figlia

Nella notte tra domenica e lunedì gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale, ufficio volanti, hanno arrestato un uomo di 51 anni , per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, inoltre indagato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Una segnalazione della sala operativa allertava i poliziotti per una lite in famiglia in via Lindbergh. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato l’appartamento completamente a soqquadro e suoi arredi danneggiati e distrutti. Tutto ciò è scaturito da una violenta discussione avvenuta tra padre e figlia.

Il 51enne ha continuato nella sua condotta anche nei confronti dei poliziotti accorsi che lo hanno bloccato con non poche difficoltà. Gli agenti, inoltre, hanno notato delle vistose ferite al volto della ragazza, la quale era anche fortemente spaventata. I poliziotti, da informazioni acquisite sul posto, hanno accertato che il 51enne già da diverso tempo aveva assunto un comportamento violento nei confronti dei familiari presenti in casa. Pertanto gli agenti hanno arrestato l’uomo e condotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la Casa Circondariale di Poggioreale.