Picchia l'ex fidanzata e le ruba 15 euro per comprare alcolici: arrestato 32enne ucraino

Pur di procurarsi del denaro per l’acquisto di alcoolici, un cittadino ucraino di 32 anni non ha esitato a recarsi a casa della ex fidanzata e, dopo averla malmenata, l’ha rapinata di quindici euro. L’intervento degli agenti della sezione Volanti del Commissariato di P.S. Frattamaggiore ha consentito di arrestare l'uomo. La malcapitata, infatti, in lacrime e con il volto tumefatto, ha raccontato ai poliziotti dei soprusi subiti dall’uomo, perennemente alla ricerca di denaro. I poliziotti hanno rintracciato ed arrestato l’uomo, trovato in possesso della somma di denaro appena rapinata, che è stata restituita alla vittima.

Da ulteriori indagini, gli agenti hanno accertato che l’uomo, da dieci anni, era irregolare sul territorio nazionale ed era conosciuto agli archivi elettronici di Polizia con vari alias. La vittima è stata medicata in ospedale per le ferite riportate. Il 32enne è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.