Picchia la ex e il suo accompagnatore dopo averli tamponati con l'auto

Li ha tamponati con l'auto per riuscire a bloccarli e poi ha picchiato entrambi. Protagonista un 54enne di Pozzuoli arrestato con l' accusa di stalking ai danni della sua ex moglie e denunciato per lesioni personali nei confronti della donna e di un suo accompagnatore. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e proveniente da Quarto, è l'autore di un'aggressione ai danni della ex moglie 51enne e dell'attuale compagno 59enne. Stava percorrendo via Alfonso Artiaco a Pozzuoli quando ha visto entrambi a bordo di un'auto.

L'aggressione

Li ha seguiti per poi tamponarli più volte. Appena le due vittime hanno fermato l'auto, l'uomo li ha aggrediti picchiandoli entrambi. A fermarlo sono stati i carabinieri della compagnia che gli hanno stretto le manette ai polsi. Non si trattava del primo episodio: già durante la loro relazione erano capitati episodi di violenza che si erano intensificati al momento della separazione. L'arrestato è stato portato a Poggioreale. Le vittime dell'aggressione, invece, sono state portate all'ospedale Santa Maria delle Grazie. La donna ha subito delle contusioni mentre l'uomo la frattura di un dito.