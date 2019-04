Picchia la compagna e la suocera: 42enne in manette

Per l'ennesima volta, stanotte ha aggredito la compagna di 28 anni e la suocera di 51. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato un 42enne di Sant'Antimo già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo è stato arrestato dopo che le due donne hanno trovato il coraggio di denunciarlo. Le aveva picchiate provocando a entrambe contusioni ed ecchimosi in varie parti del corpo.

Le aggressioni duravano da mesi

L'aggressione di stanotte è stata solo l'ultima in ordine di tempo visto che da diversi mesi la situazione era sempre la stessa. Soprattutto quando faceva uso di sostanze stupefacenti ma le donne non avevano mai trovato la forza per denunciarlo per paura di subire ritorsioni. L'arrestato è stato portato in carcere.