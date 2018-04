Picchia la compagna per 150 euro: 38enne in manette

Stava picchiando la compagna per 150 euro. Senza l'intervento dei carabinieri chissà come sarebbe finita. È successo a Torre del Greco dove i carabinieri della radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti per salvare una donna dalle grinfie di un 38enne. La vittima è riuscita ad avvertire in tempo i militari che sono accorsi ed hanno fermato l'aggressore prima che fosse troppo tardi.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentata estorsione e maltrattamenti. È agli arresti domiciliari a casa di parenti in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. La donna è stata portata all'ospedale di Boscotrecase dove è stata medicata per delle contusioni alla testa ed al braccio sinistro.