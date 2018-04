Picchia la compagna e poi minaccia il suicidio: salvato e arrestato

Ha aggredito e minacciato di morte la compagna. Non era la prima volta ed in questo caso lo ha anche fatto dinanzi alla figlia di due mesi. È successo a Quarto dove i carabinieri hanno sventato una tragedia familiare. I militari hanno salvato l'aggressore che, appena ha visto la gazzella dei carabinieri, è salito sul tetto del condominio. Da lì ha minacciato di lanciarsi del vuoto.

I carabinieri sono saliti sul tetto e lo hanno calmato convincendolo a scendere. Una volta evitato il peggio, gli hanno stretto le manette ai polsi con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. A chiamare i carabinieri era stata la compagna. La donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli dove è stata curata per le ferite riportate tra cui un trauma ad un sopracciglio. L'uomo invece è stato trasferito in carcere.