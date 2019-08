Lite in famiglia a Casalnuovo, frattura 4 costole alla compagna senza motivo

Un 48enne di Casalnuovo è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della convivente dai carabinieri della tenenza di Casalnuovo e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna. L’uomo è stato bloccato in casa poco dopo l’aggressione alla compagna: le aveva sferrato calci e pugni fratturandole 4 costole, in un impeto d’ira, senza motivo. A chiamare il 112 la loro figlia adolescente.

I carabinieri hanno arrestato il 48enne sottoponendolo agli arresti domiciliari, per ragioni legate al suo stato di salute, in un’abitazione diversa da quella familiare. La vittima è stata invece affidata ai medici della clinica “villa dei fiori” di Acerra e dimessa con una prognosi di 30 giorni.