Picchia un cameriere al banchetto di nozze alla Sonrisa: denunciato

Ha aggredito un cameriere solo perché aveva portato via i piatti dal tavolo. Così ha rovinato il giorno più bello della coppia di sposi che lo avevano invitato al proprio banchetto di nozze. È successo a Sant’Antonio Abate nel noto ristorante “La Sonrisa”, diventato famoso per il programma “Il boss delle cerimonie” su Real Time. Protagonista un cittadino cinese che era invitato al matrimonio di due suoi connazionali.

L'aggressione

Mentre si stava svolgendo il banchetto ha aggredito un cameriere del personale colpendolo con un pugno al volto e poi con un piatto alla testa. È stato fermato dagli altri invitati e dallo staff che è riuscito a riportare la calma in sala e far proseguire la cerimonia. L'aggressore è stato identificato e denunciato dai carabinieri per lesioni aggravate. Il povero cameriere è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare.