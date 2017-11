Azzerata una piazza di spaccio nel napoletano: la droga veniva ordinata via telefono

I Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a 11 ordinanze cautelari (3 in carcere, 5 ai domiciliari, 3 con obbligo di presentazione alla p.g.) emesse dal G.I.P. di Torre Annunziata a carico di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo, di traffico e spaccio di stupefacenti.

L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, ha smantellato una piazza nella cittadina oplontina. Gli acquirenti contattavano i pusher per telefono e poi passavano a ritirare la droga sotto casa degli spacciatori: uno squillo e la dose veniva lanciata dalla finestra o passata attraverso un buco nella zanzariera o attraverso uno spiraglio del portone di casa. Dopo alcuni arresti in flagranza (una 50enne trovata con 800 grammi di coca e 2 uomini sorpresi con 3 chili di hashish) alcuni dei pusher, residenti a Castellammare, avevano deciso di spostare lo spaccio nella loro città, ma anche lì lo spaccio di coca e hashish ha avuto vita breve e anche quella “succursale” è stata ridotta a zero.