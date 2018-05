Una piazza per Enzo Liguori, vittima innocente della camorra

Una piazza a Pollena Trocchia, sua città d'origine, per ricordare il suo sacrificio a sette anni dalla sua uccisione. Da domani verrà dedicata una piazza a Vincenzo Liguori, ucciso il 13 gennaio 2011 da un proiettile vagante a San Giorgio a Cremano. Il comune di Pollena ha voluto fare quest'omaggio al meccanico ucciso nel corso di un raid ai danni di Luigi Formicola, esponente del clan Abate, ad opera dei killer del clan Troia.

L'uomo venne ucciso mentre lavorava nella sua officina di via San Giorgio Vecchia. La vittima era il padre della giornalista de “Il Mattino”, Mary Liguori. La piazza che gli sarà dedicata verrà attrezzata con giostre e punti gioco per i bambini della città. Una scelta precisa per ricordare il lavoratore originario di Pollena.