Sedicenne accoltellato al Vomero: "Hanno offeso mia sorella e poi mi hanno colpito, non li conosco"

Un ragazzo di 16 anni è stato ferito con colpi di coltello a Napoli, nel quartiere del Vomero, ma non è in gravi condizioni. Secondo quanto riferito ai Carabinieri del Nucleo radiomobile, il giovane è stato aggredito in Piazza Vanvitelli mentre passeggiava con i fratelli. Tre coetanei, che il ragazzo non conosce, senza apparente motivo, hanno rivolto frasi ingiuriose nei confronti della sorella e lo hanno aggredito accoltellandolo, fuggendo subito dopo. Il ragazzo ha riportato ferite da punta e taglio alla coscia destra. Indagini sono in corso da parte dei militari del Nucleo operativo della Compagnia Vomero per verificare la veridicità delle dichiarazioni e identificare i responsabili. La notizia è riportata dall'Ansa.