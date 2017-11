Smantellata una piazza di spaccio di Torre annunziata. Imponente l'operazione dei carabinieri che ha portato all'emissione di 11 ordinanze di custodia cautelare. Tre persone sono finite in carcere, cinque ai domiciliari, mentre per le restanti c'è l'obbligo di firma in commissariato. Per loro, il capo d'accusa è traffico e spaccio di sostante stupefacenti.