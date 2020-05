Piazza di spaccio scoperta con immagini a infrarossi dall'elicottero (VIDEO)

Smantellata la piazza di spaccio del quartiere Cicerone di Castellammare di Stabia. L'operazione dei carabinieri di Torre Annunziata è scattata alle prime ore del mattino. Le indagini si sono avvalse della collaborazione del Nucleo eleicotteristi di Pontecagnano. E' infatti con immagini a infrarossi girate in volo che è stato possibile smascherare gli affari illeciti della zona. Ordinanza di custodia cautelare, firmata dalla Procura di Torre, per otto soggetti. Sei sono finiti in carcere, uno ai domiciliari, mentre l'ottavo era già in cella, nl carcere di Bellizzi. Per loro l'accusa è di detenzione e spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di armi.