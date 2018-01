"Piazza Santa Maria della Fede ostaggio del degrado"

Piazza Santa Maria della Fede (nei pressi del Corso Garibaldi) è diventata una discarica a cielo aperto. All'esterno dell'ingresso principale del parco Comunale ex Cimitero degli Inglesi troviamo tanti rifiuti di ogni genere, siringhe, erbacce e presenza di topi. La denuncia è dell'ex consigliere Enrico Cella, ora presidente dell'associazione culturale "Vivere il Quartiere". I rifiuti non vengono prelevati da mesi anche perché all' esterno del Parco ci sono impalcature e cordoli di cemento posizionati dal Comune di Napoli circa venti anni fa e mai più rimossi. La recinzione esistente è forata e accessibile per cui non c'è motivo che vieti quotidianamente i dipendenti Asia di eseguire i lavori di pulizia e rimozione dei rifiuti.

"Dopo quasi venti anni di scempio e degrado sarebbe opportuno che il sindaco de Magistris si attivasse per riqualificare la Piazza che rappresenta per i residenti una grande opportunità di aggregazione e socializzazione: lì si trova la storica chiesa che prende il nome della Piazza, l'Istituto tecnico Alessandro Volta, il Parco Comunale e tanti edifici abitativi", spiega Cella.