Piazza Poderico riapre al traffico dopo 15 anni

Piazza Poderico riapre dopo 15 anni di chiusura alla circolazione veicolare. Un pezzo importante di città e del quartiere Vicaria ritornerà a ‘vivere’ e ad essere funzionale grazie ad una delibera approvata ieri dal consiglio della 4° Municipalità in presenza di numerosi cittadini riuniti nel Comitato Vicaria, Comitato Carlo III – Ponti Rossi e nel Comitato Poggioreale.

Piazza Poderico, attraversata da via Arenaccia e punto nodale per la viabilità dell’area compresa tra Piazza Nazionale, corso Novara e piazza Carlo III, non è stata aperta in tutti questi anni a causa dell’assenza dei semafori che, originariamente, erano previsti nel progetto di riqualificazione della piazza all’incrocio con via Arenaccia. “La spesa dei semafori ha bloccato per anni l’importante riapertura della piazza perciò abbiamo trovato una soluzione alternativa- ha spiegato Giampiero Perrella presidente della 4°Municipalità – i semafori nascevano dall’esigenza di evitare che i veicoli approfittassero di una carreggiata larga 12 metri per correre, di conseguenza, abbiamo proposto di ridurre le dimensioni della carreggiata a 6 metri per effetto di una curva artificiale delimitata da dissuasori che comporteranno necessariamente la riduzione della velocità grazie a interventi quasi a costo zero per l’amministrazione”. Il progetto predisposto dai tecnici della viabilità unitamente all’Assessorato alle Strade del Comune di Napoli include anche il rifacimento e il potenziamento della segnaletica stradale nonché il posizionamento di rallentatori sonori di velocità. Sarà ripristinato il doppio senso di marcia su via Acquaviva con conseguente alleggerimento del traffico in tutta la zona e verrà impedita la sosta selvaggia ed eliminato definitivamente l’effetto imbuto alla confluenza della via con piazza Poderico che ancora oggi provoca lunghe file di auto e rallentamenti.

“Tutti insieme abbiamo scritto una pagina importante per la 4°Municipalità grazie all’approvazione unitaria e unanime di maggioranza e opposizione in consiglio e ascoltando la voce di cittadini e dei Comitati, in particolare il Comitato Vicaria che ha raccolto ben 687 firme per la riapertura della piazza - ha concluso Perrella- il mio ringraziamento va a tutti perché in questo modo si agisce per il bene della collettività, ora manca solo l’ordinanza sindacale e a breve restituiremo decoro e vivibilità al nostro territorio”.

