Piazza Poderico, vandalizzate giostrine e automobili: "Non si vive così"

In Piazza Poderico stanotte sono state vandalizzate le giostrine comunali. "Non è la prima volta", denuncia Enrico Cella, presidente dell'associazione "Vivere il Quartiere. Distrutto anche parte dell'arredo urbano e un'automobile in sosta. "Alcune macchine sono state prese di mira", prosegue Cella. "A una in particolare, con il sedile staccato dalla panchina di legno, hanno frantumato i vetri, rotto il specchietto e graffiato la carrozzeria. Non si capisce quali siano le motivazioni che che spingono queste persone ad avere un comportamento incivile. Si pensa ad un gruppetto di ragazzi ed adolescenti non residenti".

Nei prossimi giorni su richiesta di molti residenti l'associazione farà una petizione popolare indirizzata al Questore, Prefetto e Sindaco. "È troppo tempo che ci sentiamo abbandonato dalle Istituzioni. Non è possibile vivere in questo modo. La paura di essere aggrediti, investiti e rapinati è sempre presente. Abbiamo paura per i nostri figli quando sono fuori di casa", conclude Enrico Cella. "Chiediamo più controlli e presenza delle Forze dell'ordine".