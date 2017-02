Piazza Poderico chiusa alle auto da anni: "Mancano i semafori"

Piazza Poderico, arteria di grande importanza per il traffico veicolare, è chiusa da quasi un ventennio al traffico veicolare. A ricordarlo, Enrico Cella, residente della Piazza e Presidente dell'Associazione Culturale " Vivere il Quartiere".

"I lavori di riqualificazione di via Arenaccia, Corso Novara e Piazza Poderico sono terminati da quasi un ventennio e nel progetto era previsto anche l'apertura della strada che collega via Arenaccia a Piazza Nazionale. Una sera del 2001 in pompa magna ci fu l'apertura della strada, ma il giorno dopo fu chiusa. La motivazione che fu data ai residenti che la strada fu chiusa a causa della mancanza di semafori. Gli incidenti non si contano piu - continua Cella - e non si sa quando la strada sarà riaperta. È mai possibile che il Comune di Napoli non trovi qualche decina di migliaia di euro per installare qualche semaforo? Il pericolo costante è per i genitori dei bambini che frequentano la scuola materna Elementare Matteo Renato Imbriani che per portare i figli a scuola attraversano la strada incustodita con il serio rischio di essere investiti".