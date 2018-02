Piazza Poderico, "i residenti chiedono alberi e la municipalità asfalta tutto"

In piazza Poderico invece di piantumare nuovi alberi è stato messo asfalto nei pozzetti per coprire le buche esistenti. La denuncia è di Enrico Cella, presidente dell'Associazione "Vivere il Quartiere". "Il Comune di Napoli e la quarta Municipalità, contro ogni regola di vivibilità civile", continua l'ex consigliere, "sono intervenuti sostituendo gli alberi mancanti con l'asfalto ignorando del tutto le richieste dei residenti che desideravano che fossero piantumati alberi. Cosa che purtroppo non è avvenuta e ciò dimostra l'insensibilità degli Uffici e politici comunali che ancora una volta hanno perso l'occasione per dimostrare che l'Amministrazione è vicino alle esigenze dei cittadini. C'è bisogno di verde, di arredo urbano e di una nuova illuminazione pubblica", conclude Cella.