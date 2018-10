Piazza Municipio, vasto incendio in un ristorante etnico: tre intossicati

Fiamme in un ristorante indiano in via Umberto Giordano, traversa di piazza Municipio, a pochi metri dal teatro Mercadante. Un carabiniere intervenuto sul posto e due camerieri del locale (chiuso per la pausa pomeridiana) sono rimasti leggermente intossicati e soccorsi da un'ambulanza del 118.

Il fumo è arrivato anche nelle abitazioni situate nei piani superiori dello stabile che ospita il locale etnico che è stato totalmente distrutto dal rogo.

Vigili del fuoco al lavoro per spegnere l'incendio, che si è sviluppato inizialmente nella cucina del ristorante.

Indagini in corso delle forze dell'ordine.