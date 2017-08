Piazza Municipio accoglie i turisti: spuntano i tavolini all'aperto (FOTO)

La delibera comunale è stata approvata lo scorso luglio. Da allora diversi ristoratori e bar si sono attivati per installare davanti ai propri esercizi commerciali i gazebo e i tavolini. In piazza Municipio in questi giorni è in atto un cambiamento: i primi due bar ad aver ottenuto il via libera, proprio nelle vicinanze dell'ingresso di Palazzo San Giacomo, hanno già esposto tavolini e cominciato a servire i primi turisti e residenti, ben felici di potersi accomodare all'ombra, in una piazza altrimenti caldissima.



La delibera ha delicatamente ridisegnato la piazza: da, luogo di attrazione turistica, crocevia tra chi arriva e chi parte. La recente apertura di una terza uscita della metropolitana, proprio al centro della piazza, sta favorendo ili commercianti sono ben felici di poter ospitare, neinuovi di zecca, qualche visitatore in cerca di ristoro.