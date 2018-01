Piazza Mercato, la pace dopo le molotov. Ma un ragazzino avverte: "Succederà ancora"

Pace fatta tra i forze dell'ordine e i giovani di piazza Mercato. O forse no. Dopo i fatti della sera di Sant'Antonio, quando un gruppo di giovanissimi, in sella a motorini, ha lanciato molotov contro polizia e carabinieri, le associazioni e le istituzioni del quartiere si sono mobilitate per far rientrare l'episodio.

Gli uomini in divisa erano intervenuti per evitare che in piazza si esguisse un abusivo "fuocarazzo" di Sant'Antonio. Non l'hanno presa bene i ragazzi del quartiere, che hanno pensato bene di reagire con il lancio di bottiglie incendiarie. Oggi pomeriggio, l'incontro tra i ragazzini protagonisti dell'aggressione e il carabiniere infortunatosi durante i momenti concitati del 17 gennaio.

Superato il momento delle scuse formali e degli abbracci, però, i giovanissimi hanno parlato con i cronisti presenti. Se qualcuno si è detto sinceramente dispiaciuto, qualcun altro non ha esitato ad affermare altro: "Dispiaciuto? No, perché se ci facevano accendere il fuoco tutto questo non succedeva. Se non ci faranno accendere il "fuocarazzo" neanche la prossima volta succederà ancora".