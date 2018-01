Lancio di molotov contro i carabinieri: l'abbraccio dei bambini al militare dell'arma ferito

In quella piazza Mercato che mercoledì è stata teatro di battaglie surreali tra ragazzini e forze dell'ordine si è celebrata oggi una sorta di tregua, in un momento difficile per la città. Ragazzini di dieci, undici, dodici anni nella notte del cippo di Sant'Antonio hanno lanciato molotov verso i Carabinieri intervenuti per il consueto sequestro di materiale infiammabile e legno. Per i ragazzini un affronto: accatastano, come molti altri ragazzi di altri quartieri, legno durante tutto l'inverno per partecipare a questa sorta di competizione tra quartieri ispirata a una tradizione molto antica. Un carabiniere, scivolato su una molotov, ha riportato una contusione, medicata al Loreto Mare, mentre nel rione Sanità una poliziotta veniva ferita a un piede dal lancio di sassi dei giovani che cercavano di impedire il sequestro.





Oggi, dicevamo, sembra si sia celebrata una tregua tra quei ragazzini e le forze dell'ordine, nel momento in cui l'emergenza "baby-gang" è sulla bocca di tutti. I giovani hanno voluto chiedere scusa e riteniamo che questa parola, molto più dell'abbraccio che vi proponiamo in foto, sia importante, quasi affascinante in questo momento storico. Nell'affannosa rincorsa all'apparenza criminale che coinvolge i giovani di molti quartieri, voler pronunciare "scusa" è sintomo di lucidità, di crescita, di amore. E speriamo sia un esempio da seguire per molti altri ragazzi in città, che possano scegliere liberamente quale strada seguire.