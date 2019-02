Voragine in piazza Leonardo: traffico in tilt

"A Piazza Leonardo siamo arrivati a questo livello di insicurezza? Io mi vergogno perché, in qualità di Presidente della Commissione Infrastrutture, non riesco a fermare questo scempio, che dura ormai da decenni, in una piazza importante del quartiere collinare e ad altissima livello di residenzialità. Spero che facciano altrettanto tutti coloro che hanno il compito, il potere ed il dovere di affrontare e risolvere questa situazione e non lo fa. Vergogna. Sarò costretto a riconvocare l'ennesima commissione su questo argomento ma questa volta i toni saranno poco cordiali". Così il Presidente della Commissione Infrastrutture Nino Simeone commenta il crollo di un pezzo di marciapiedi avvenuto a Piazza Leonardo.

"Mi chiedo se qualche responsabile possa garantire l'apertura dell'edicola altrove. Il sindaco non si interessa dei problemi della città. Piazza Leonardo è completamente bloccata per la voragine", denuncia Marì Muscarà del Movimento Cinque Stelle.

E' stato intanto decisa la chiusura della piazza da lato Girolamo Santacroce, con ripercussioni sul traffico in tutta la zona.