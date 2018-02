Piazza Garibaldi, scontri tra antifascisti e polizia: venti fermati (VIDEO)

Un gruppo di circa venti manifestanti viene identificato dalla Polizia dopo essere sfuggito dal primo cordone in piazza Garibaldi e aver cercato di entrare in contatto con gli esponenti di Casapound chiusi all'interno dell'Hotel Ramada per un comizio. Stando alle prime ricostruzioni, il gruppo avrebbe tentato di superare un secondo dispiagamento di polizia all'incrocio tra corso Arnaldo Lucci e via Galileo Ferraris, venendo respinto dopo una carica di alleggerimento. I manifestanti sono stati poi accompagnati in questura per il riconoscimento.