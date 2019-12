Rifiuti e vandali, è già degrado nella nuova piazza Garibaldi: "Interdetta ai cittadini perbene"

È stata riconsegnata alla città soltanto poco più di due settimane fa, piazza Garibaldi, eppure qualcuno già denuncia danneggiamenti e degrado.

Sono Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Verdi e Salvatore Iodice, consigliere della II Municipalità del Sole che Ride, a descrivere la situazione. "È iniziata la conta dei danni - spiegano - Una deriva insopportabile. L’anfiteatro è già una discarica, giochi danneggiati, paletti divelti di cui otto asportati e una scritta rossa sulla parete del garage di Grandi Stazioni".

"In un’area così fortemente degradata c’era da aspettarselo - proseguono Borrelli e Iodice - Piazza Garibaldi, con il vicino Vasto, sono zone diventate ormai interdette ai cittadini perbene in determinati orari. È regno di nessuno. Napoli è soffocata da una morsa di vandalismo: occorrono misure estreme contro il degrado e l’inciviltà. Non si può consegnare la città ai barbari”.