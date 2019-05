Piazza Garibaldi rinasce: prima parte dei lavori ultimata a luglio

I lavori di restyling di piazza Garibaldi saranno ultimati in tempi relativamente brevi. L'assessore alle Infrastrutture e al Trasporto del Comune di Napoli, Mario Calabrese, è intervenuto nel corso di una seduta della Commissione Infrastrutture del Consiglio comunale, presieduta da Nino Simeone, spiegando che i lavori per la parte a ridosso della stazione termineranno entro i primi di luglio, in concomitanza con le Universiadi. Il resto dei lavori terminerà invece entro l'autunno 2019.

Arena

Sull'arena da 3mila posti in corso di realizzazione, Calabrese ha spiegato che, in vista della fine dei lavori, si sta definendo la creazione di un consorzio per la gestione della piazza formato da tutti i soggetti portatori di interessi che insistono sulla stessa. "Tutti i lavori sono conformi al progetto iniziare firmato da Dominique Perrault, con il quale sono state discusse e approvate sistemazioni successive come quella del mercato dei fiori e dei colori, deliberato dalla Municipalità, approvato dal sindaco e sottoposto al progettista che lo ha condiviso". La piazza sarà anche dotata di cestini, panchine a un posto per evitare bivacchi, sistemi di irrigazione del verde e stalli per la sosta breve che saranno creati in diversi punti. Miglioramenti previsti anche per la segnaletica stradale.