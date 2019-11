Piazza Garibaldi, completati i lavori: cerimonia con de Magistris e il ministro De Micheli

Venerdì 29 novembre alle ore 10,45 il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris interverrà alla cerimonia di completamento dei lavori di riqualificazione di Piazza Garibaldi e del nodo internodale. Sarà presente il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

Dopo una serie di slittamenti della data di ultimazione dei lavori, dunque, finalmente la piazza potrà tornare ad una nuova vita. Il progetto (se rispettato nella sua interezza) prevede 130 nuovi alberi di alto fusto, un parco con relative attrezzature (campetto di calcio, campetto di basket, giochi per bambini, pista di skateboard, ecc.) e chioschi per piccole attività commerciali. Ci saranno anche il terminal autobus e quello taxi, nonché stalli per la fermata kiss and ride. Tutta la piazza sarà munita di impianto di videosorveglianza.