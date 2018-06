Piazza Garibaldi, al via i lavori: il nuovo dispositivo di traffico

A partire da martedì 19 giugno riprendono i lavori in piazza Garibaldi. Con la chiusura delle scuole e il minor volume di traffico atteso nel periodo estivo si concretizzeranno i lavori di rifacimento dei marciapiedi e della carreggiata stradale nell'area Ovest di piazza Garibaldi, nella zona del monumento intitolato a Giuseppe Garibaldi.

Il dispositivo di traffico istituito prevede, sino ai primi giorni di settembre, la rimozione dell'uso della corsia preferenziale della viabilità di corso Garibaldi in attraversamento di piazza Garibaldi e la conseguente definizione del senso unico di marcia in direzione piazza Principe Umberto sino alla confluenza con via Casanova.