Piazza Garibaldi, calci e pugni per rubargli il portafoglio: 20enne arrestato

Pur di impossessarsi del portafoglio della vittima, un cittadino romeno di 20 anni, con l’aiuto di un complice, non ha esitato a scaraventarla a terra colpendola con calci e pugni. La violenta aggressione, avvenuta nella notte in Piazza Garibaldi, ha procurato traumatismi, guaribili in 7gg, ad un giovane 19enne residente a Taranto.

L'intervento degli agenti della sezione “Volanti” dell’Ufficio Prevenzione Generale, avvisati dalla vittima dell’accaduto, ha consentito di arrestare il responsabile. Grazie alla minuziosa descrizione della vittima, infatti, che con lucidità ha saputo fornire ai poliziotti sia le caratteristiche somatiche che l’abbigliamento indossato dai suoi aggressori. Il portafoglio, contenente un biglietto per il treno per far rientro a Taranto, nonché la somma di €.120,00, di cui si era impossessato il complice del 20enne, non è stato rinvenuto.

Il 20enne è stato arrestato dai poliziotti e condotto nel carcere di Poggioreale.