Di sera Piazza Garibaldi è un dormitorio pubblico. La denuncia è di Enrico Cella, Presidente dell'Associazione associazione "Vivere il Quartiere, che parla di "ritrovo di migranti, barboni e tossicodipendenti. Cartoni, stracci ed altre mercanzie li troviamo a terra in prossimità di alberghi, ristoranti e bar".

Residenti ed operatori commerciali sono sul piede di guerra. "Oltre ad occupare abusivamente spazi pubblici, queste persone spesso sono ubriache e i loro litigi diventano vere risse. Perché non si interviene per mettere ordine in questa piazza che è il biglietto da vita della città?", conclude Cella.