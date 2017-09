Piazza Garibaldi, controlli a tappeto della polizia: arresti e sanzioni

La Polizia di Stato del Commissariato Vicaria Mercato unitamente al Reparto Mobile, al Reparto Prevenzione Crimine Campania e alla Polizia locale, nel pomeriggio di ieri ha effettuato un ”pattuglione” nell’area di Piazza Garibaldi e zone adiacenti, finalizzato al contrasto alle attività illegali, criminalità diffusa e tutti i fenomeni di degrado urbano.

Si è proceduto al controllo di 63 persone e di numerosi veicoli, di tre motorini e due auto sequestrate. I poliziotti del commissariato hanno inoltre arrestato un senegalese 34enne per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo era intento a vendere sulla strada, adagiate su un telo posto sul marciapiede, varie borse contraffatte. Ha opposto resistenza, fino a storcere e lesionare il braccio di uno dei poliziotti. Tutta la merce è stata sequestrata.

Poco dopo tTredici cittadini extracomunitari sono stati accompagnati per l’identificazione negli Uffici di polizia ed è stata controllata la loro posizione sul territorio nazionale; un extracomunitario è stato denunciato in stato di libertà per lesioni, contraffazione e ricettazione di circa 100 capi di borse e pellame di note griffes; 3 extracomunitari sono stati denunciati in stato di libertà per la violazione della normativa sull’immigrazione.

Quattro italiani denunciati, infine, per evasione dal luogo di lavoro, violazione della misura della sorveglianza speciale; violazione della permanenza in casa e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.