Piazza Garibaldi: "Bisogna aumentare i controlli delle forze dell’ordine"

"L'area della stazione centrale di Napoli è il biglietto da visita della città oltre a essere uno dei punti nevralgici della città e non può essere lasciata nelle condizioni in cui è". Così il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e i consiglieri comunali del Sole che ride, Stefano Buono e Marco Gaudini

"Servono interventi che mettano insieme forze dell'ordine e istituzioni per poter trovare soluzioni durature a partire dallo smantellamento dei mercatini della "monnezza" che avvengono in tutta l'area con grave disagio anche sanitario dei residenti e dei turisti. Abbiamo denunciato più volte quel mercatino, ottenendo anche diversi controlli straordinari, ma mai risolutivi" hanno aggiunto precisando che "serve uno smantellamento vero, però, e non un semplice spostamento da un lato all'altro dell'area".

"E' chiaro che una piena riqualificazione potrà avvenire solo quando saranno finalmente finiti i lavori di piazza Garibaldi perché il cantiere, nei fatti, aiuta il proliferare di attività illegali, grazie alla scarsa visibilità, ma servono anche interventi immediati per evitare che i criminali se ne impossessino del tutto" hanno aggiunto Borrelli, Buono e Gaudini per i quali "i presidi della polizia municipale e dell'esercito dovrebbero anche spostarsi lungo la piazza e non restare solo a ridosso della stazione che, invece, potrebbe essere maggiormente presidiata dalla polizia ferroviaria".