Forte vento, in piazza Carlo III crolla l'impalcatura della scuola Dante Alighieri

L'impalcatura che doveva servire a mettere in sicurezza la scuola 'Dante Alighieri' di piazza Carlo III, danneggiata dall'ondata di maltempo di fine ottobre, è crollata. Il forte vento delle ultime ore di questo 22 gennaio ha letteralmente distrutto la struttura, come riporta il consigliere della II municipalità Salvatore Iodice. "Doveva proteggere i bambini dai calcinacci", spiega Iodice. "Ma quando farete le persone serie? Il presidente della quarta municipalità Perrella ci aveva assicurato sicurezza per alunni e passanti, ma le cose sono andate diversamente. Noi subiamo le mancanze della municipalità, ora basta, chiediamo le dimissioni. Buona serata da un papà di una alunna della scuola Dante Alighieri di piazza Carlo III", conclude il consigliere Iodice. (video da Salvatore Iodice)