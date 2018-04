Piazza Bellini, rubano lo smartphone e scappano a bordo di uno scooter facendo lo slalom tra la gente

Notte da incubo quella tra sabato e domenica in Piazza Bellini tra alcol e sostanze stupefacenti. Il Centro Storico torna ad essere teatro di furti, parcheggiatori abusivi e minorenni che sfrecciano tra i vicoli senza casco e a tutta velocità.

Poco dopo l’una, due giovanissimi a bordo di uno scooter si sono avvicinati a un ragazzo in Piazza Bellini e gli hanno strappato con forza lo smartphone dalle mani. La vittima ha provato ad inseguirli lungo Via Santa Chiara, la strada che collega la Piazza al Largo Banchi Nuovi, ma - come ha dichiarato lui stesso - ha preferito fermarsi per paura di una reazione da parte dei ladri. Nello scappare a tutta velocità, lo scooter ha rischiato di investire una ragazza che, non resasi conto di quel che le stava accadendo, è stata spostata evitando così l’incidente.