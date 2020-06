Piazza Bellini, i sindacati di polizia: “Politica prenda posizione o reagiremo mobilitando la categoria”

“Quanto accaduto nella notte a piazza Bellini, a Napoli, è l’ennesimo segnale dell’insensata insofferenza che si manifesta troppe volte nei confronti di chi indossa la divisa. Intralciare il lavoro delle Forze dell’ordine, aggredire, offendere, provocare, calpestare l’impegno di chi ha il dovere di operare per la sicurezza altrui, ma che senso ha? E’ sempre sbagliato, ma in questo momento più che mai, gli atteggiamenti che finiscono per rappresentare resistenze e aggressioni ai poliziotti sono inaccettabili. Migliaia di operatori in ogni angolo del paese hanno dato prova di una generosità, di una serietà e di uno spregio del rischio e del pericolo tali, in questo terribile periodo, che continuare a contrastare, resistere, dileggiare il loro operato è veramente di una vigliaccheria inammissibile”.

Lo afferma Valter Mazzetti, Segretario Generale della Federazione Fsp Polizia di Stato, dopo i disordini avvenuti la scorsa notte a piazza Bellini, a Napoli. “Il pensiero solidale – conclude Mazzetti – va ai colleghi che, puntualmente finiscono schiacciati fra aggressioni, offese, e intollerabili accuse. Si pensi a garantire piuttosto non solo la loro incolumità, ma anche e soprattutto la loro dignità, perché aggredire, offendere e oltraggiare la divisa vuole dire fare lo stesso contro lo Stato”.

"Ennesimo atto di violenza contro le Forze dell’Ordine, uomini e donne in divisa che quotidianamente tutelano la collettività e le istituzioni – dichiara il Segretario Generale U.S.I.P. Napoli Roberto Massimo – Stigmatizzo tali comportamenti e contestualmente chiedo ai cittadini di mostrare la loro vicinanza a questi poliziotti aggrediti ed insultati, prendendo pubblicamente le distanze, da coloro che minano la quiete e la sicurezza dei residenti. – Continua il numero uno dell’U.S.I.P. di Napoli – dalla politica invece, pretendiamo una presa di posizione netta ed inequivocabile, poiché è inconcepibile che dinanzi a tanta violenza e poco senso civico, ci sia un assordante silenzio dei partiti politici, nessuna solidarietà e sostegno per i colleghi feriti.

Siamo pronti come Sindacato – conclude il Segretario Roberto Massinoo – a mobilitare la categoria, se le istituzioni ed i partiti non facessero, nell’immediato, la loro parte. Quest’ultimi, scommetto, pronti e ben presenti alle prossime elezioni regionali per raccogliere un pugno di voti".