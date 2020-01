Movida, due giovani accoltellati in piazza Bellini

Violenta rissa in un locale della movida di piazza Bellini ieri sera. Un 29enne è stato colpito all'inguine da una coltellata e il suo amico di 26 anni alla spalla in maniera profonda (perforato il polmone).

I due sono stati soccorsi e trasportati al Vecchio Pellegrini dal personale del 118 in ospedale. Entrambi non sono in pericolo di vita anche se le condizioni del 26enne destano preoccupazioni.