Piattaforma sindacale o.s. Diccap - comune di Napoli 2018

L'Organizzazione Sindacale DiCCAP, unitamente alla R.S.U. di riferimento, facendosi portavoce delle richieste del personale dipendente del Comune di Napoli, ha individuato dei punti cardine da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione, per l’anno 2018, avendo ben coscienza della difficile situazione economico-finanziaria che consentirà di reinvestire per il personale solo parte dei risparmi derivanti dai pensionamenti. Sollecitiamo l’Amministrazione a porre in essere fin da oggi dei piani di potenziamento, ed incentivazione, per: Polo museale cittadino, Polizia Locale, Parchi e Giardini, Impianti Sportivi, ecc. utilizzando tutti gli strumenti contrattuali possibili. Il DICCAP e le sue RSU sono disponibili ed aperte al dialogo per fornire ogni possibile contributo costruttivo, nell’interesse della città e dei lavoratori dell’Ente.