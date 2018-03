Pianura, 22enne aggredisce con una chiave inglese la madre: arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli hanno tratto in arresto un 22enne del luogo già noto alle forze dell'ordine.

Gli operanti sono intervenuti d’urgenza in via Evangelista Torricelli, nel quartiere Pianura, perchè il giovane, armato di chiave inglese, aveva aggredito la madre 53enne causandole lesioni guaribili in sette giorni. Approfondendo la situazione è emerso che episodi simili andavano avanti da circa due anni.

L’arrestato è stato tradotto a Poggioreale.