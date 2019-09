Piantagione di marijuana nascosta: tre arresti | VIDEO

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente e per furto di energia elettrica 3 soggetti di 65, 60 e 25 anni. Dopo un appostamento di tre giorni e tre notti in una campagna del giuglianese, i militari hanno fatto scattare il blitz. La piantagione di marijuana è accessibile solo attraversando un tunnel ricavato sotto un terrapieno e abilmente nascosto tra la vegetazione.

Sono state trovate 88 piante di canapa indiana. Alcune di queste superavano i 3 metri di altezza. Ad irrigare la coltura un ingegnoso impianto collegato ad un pozzo artesiano, alimentato da una rudimentale pompa idraulica. Quest’ultima allacciata abusivamente ad un traliccio dell’Enel. I tre sono state arrestati e tradotti al carcere di Poggioreale.