Dall'elicottero i Carabinieri scoprono un'enorme piantagione di cannabis a Lettere

2.600 piante di cannabis, alte dagli 80 cm ai 2 metri, sono state localizzate a Lettere dai carabinieri delle stazioni di Lettere e Sant’Antonio Abate e del nucleo elicotteri di Pontecagnano. Erano state piantate in più terreni, tutti demaniali, affinché fossero meno visibili. In una delle aree battute, nascosta tra la vegetazione, i militari hanno trovato anche l’utile per la coltivazione come zappe e concimi. Le piante sono state campionate e distrutte in loco.